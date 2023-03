Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„View“, also „Aussicht“, nennt Julia Johannsen die Ausstellung in ihrer Galerie in der Homburger Altstadt, an der sie und acht weitere Künstler teilhaben, darunter der Schauspieler Martin Feifel. Bis Ende April sind gemalte Gefühlswelten, Fotokunst, Grafiken und Videos zu sehen.

Wer vor allem die Bilder des bekannten Schauspielers sehen will, muss in dem mehrstöckigen Reihenhaus in der Homburger Altstadt ein Stückchen gehen. Breitflächig bis hin zu