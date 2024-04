Am Donnerstag gegen 18 Uhr hat sich ein Jugendlicher bei einem Sturz vermutlich Knochenbrüche zugezogen. Das berichtet der Sprecher der Feuerwehr St. Ingbert, Florian Jung. Der Jugendliche sei am Skatepark in der St. Ingberter Kohlenstraße in den Skaterpool gestürzt. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an und retteten den Verletzten mit einer speziellen Schleifkorbtrage. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.