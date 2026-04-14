Ein Hund hat am Sonntag, 12. April, in den frühen Abendstunden einen Jugendlichen in der Oselbachstraße gebissen. Nach Angaben der Polizei sprach eine etwa 60 bis 70 Jahre alte Frau den Jugendlichen auf sein Fehlverhalten an, als er mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war. Der Jugendliche stieg ab und schob den Roller. Dann lief einer der beiden angeleinten kleinen Hunde der Frau – ein Tier mit weißem, lockigem Fell, schreibt die Polizei – auf den Jugendlichen zu und biss ihn knapp oberhalb des rechten Sprunggelenks. Die Frau sprach Pfälzer Dialekt und bot vor Ort eine Entschädigung an, die der Jugendliche ablehnte. Danach ging die Hundehalterin in Richtung Herzog-Wolfgang-Straße und verschwand mit den Hunden in Hausnummer 30. Der zweite Hund war klein und hatte laut Angaben der Polizei hellbraunes, lockiges Fell. Der Verletzte fuhr in ein umliegendes Krankenhaus und ließ die Wunde versorgen. Anschließend erstattete er zusammen mit seiner Mutter Anzeige bei der Polizeiinspektion Zweibrücken. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Hinweise auf die Hundehalterin nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 36915399 entgegen.