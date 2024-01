Am Samstagabend verwies die Security der Eisdisco zwei männliche Jugendliche aufgrund ihres Verhaltens aus der Eishalle. Da sich einer der Jugendlichen hierüber ärgerte, kehrte er zur Eishalle zurück und trat gegen eine der Eingangstüren, die hierdurch beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter. An der Eingangstür entstand ein Schaden von 1000 Euro. Das teilte die Zweibrücker Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, und ist unter Telefon 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de erreichbar.