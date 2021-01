Bereits am Dienstag griff ein Jugendlicher gegen 16.15 Uhr auf dem Schulgelände des Helmholtz-Gymnasiums den dortigen Hausmeister an. Laut Polizei hielt sich der Angreifer zusammen mit zwei weiteren jungen Männern unberechtigt vor dem Haupteingang der Schule auf. Das Trio ignorierte mehrere Aufforderungen des Hausmeisters, das Gelände zu verlassen. Als der Hausmeister ins Schulgebäude ging, um die Polizei zu verständigen, folgten ihm die Jugendlichen. Urplötzlich, so die Polizei, schlug einer dem Hausmeister von hinten zweimal mit der Faust gegen den Hinterkopf und einmal ins Gesicht. Der Mann erlitt eine Platzwunde unter dem Auge. Nach der Attacke flüchteten die drei Jugendlichen. Beim Weglaufen traten sie auf dem Schulhof einen im Boden einbetonierten Mülleimer mit aller Gewalt um, so dass er samt Betonklotz aus dem Boden gerissen und der Metallkorb verbogen wurde. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Die Polizei sucht nach den drei Jugendlichen. Der junge Mann, der zugeschlagen hat, wird wie folgt beschrieben: 16 bis 18 Jahre alt, stämmige Statur, kurze schwarze Haare, schwarze Kapuzenjacke, sprach mit ausländischem Akzent, vermutlich südosteuropäisch. Seine beiden Kumpanen werden ebenfalls als 16 bis 18 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit ausländischem, vermutlich südosteuropäischem Akzent sprechend beschrieben. Keiner der drei Jugendlichen ist Schüler des Helmholtz-Gymnasiums. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen sucht, denen das Trio zur Tatzeit im Umkreis der Schule auffiel. Wer Hinweise hat, kann sich an Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de wenden.