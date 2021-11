Die Fahrerin eines Autos mit Kuseler Kennzeichen wurde am Mittwochnachmittag, 17. November, in Homburg von einem jungen Mann beleidigt. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau in der Gerberstraße (Nähe Saarpfalz-Center) einige Fußgänger den Zebrastreifen passieren lassen. Als sie wieder anfahren wollte, sei plötzlich ein etwa 16-Jähriger neben ihrem Wagen aufgekreuzt, habe die Fahrertür geöffnet und die Frau aggressiv beleidigt. Nachdem er ihr auch noch auf die Heckklappe geschlagen hatte, sei die Autofahrerin in Richtung Saarbrücker Straße weggefahren. Unter Telefon 06841 1060 bittet die Homburger Polizei um Hinweise. Der junge Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe kurzes braunes Haar und trug eine dunkelblaue Steppjacke, eine dunkle Hose und ins Ohr eingeklinkte Kopfhörer.