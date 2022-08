In diesem Jahr stehen bei den gemeinsamen Gottesdiensten der Luther- und der Johanneskirchengemeinde „Liebende der Bibel“ im Mittelpunkt der Predigten. Darüber und über Sex in der Heiligen Schrift erzählt Pfarrer Wolfdietrich Rasp im Interview.

Heißer wird’s nicht mehr, sagt unser Wetterexperte: Der Donnerstag war der heißeste Tag des Jahres in Zweibrücken.

Auch der Zweibrücker Rosengarten muss mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Wir haben mit Leiter Heiko Hübscher gesprochen und ihn auch nach ein paar Tipps für den eigenen Garten zuhause gefragt.

Gefallen wird zum Albtraum: Weil er seinem Freund helfen wollte und sich damit zum Drogenkurier machte, wurde ein Mann am Pirmasenser Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

In Zweibrücken wollte ein Mann mit seinem Roller die Bahngleise überqueren, aber er blieb stecken. Ihm droht nun eine Strafe von 10.000 Euro.

Die Corona-Inzidenzwerte in der Südwestpfalz steigt weiter an. Fast 550 neue Fälle gab es in den vergangenen Tagen.

Jugendliche Randalierer versetzen derzeit die Stadt Rodalben in Angst und Schrecken. Das Problem ist Politik und Behörden bekannt, Lösungen zeichnen sich aber noch nicht ab.

Noch mal Jugendliche: Drei rauben einen 13-Jährigen im Zug aus. Was der Zweibrücker Redaktionsleiter Thomas Büffel besonders erschreckend findet: Keiner der anderen Fahrgäste kam dem Jungen zur Hilfe.

Siehste: Videospiele und Internetvideos hat Amelie Zimmermann von der IGS-Waldfischbach-Burgalben ihre Sprachkenntnisse auf ein hohes Niveau gebracht und einen landesweiten Englisch-Wettbewerb gewonnen.