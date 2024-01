Weil drei Jugendliche am Montagabend Parolen und Bilder aus dem israelischen Kriegsgebiet an öffentliche Gebäude in der Saarbrücker Innenstadt gesprüht haben, ermittelt jetzt der Staatsschutz. Wie die Polizei berichtet, haben die drei Jugendlichen Parolen wie „Free Palastine“ („Freies Palästina“) und „Stop killing kids in Gaza“ („Hört auf, Kinder in Gaza zu töten“) sowie Kriegsbilder an eine Haltestelle am Landwehrplatz, an die Saarbahnhaltestelle, an die Theaterfassade „Alte Feuerwache“ und an ein Gymnasium gesprüht. Die Polizei habe zwei Tatverdächtige unmittelbar nach den Taten festnehmen können; der dritte sei im Anschluss ermittelt worden. Zuvor hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.