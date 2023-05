Die Polizei meldet eine Serie von Vandalismus und Sachbeschädigungen im Saarland als aufgeklärt. Die Ordnungshüter machen vier Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren für die Taten in Saarlouis, Bous, Schwalbach und Ensdorf (Landkreis Saarlouis) verantwortlich. Intensive Ermittlungen des Kriminaldienstes Saarlouis hätten auf die Spur des Quartetts geführt, das „für einen Großteil der Taten verantwortlich sein dürfte“, so die Polizei. Ein 16-Jähriger aus der Gruppe sei den Ermittlern schon von früheren Delikten her bekannt gewesen. Er war bereits zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Diese wurde nun in Vollzug gesetzt: Nach Vorführung beim Richter wurde der Jugendliche in die Jugendstrafanstalt Ottweiler gebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an.