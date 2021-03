Am Donnerstag wurden zwei Jugendliche gegen 18 Uhr im Outlet beim Stehlen erwischt. Sie hatten mehrere Kleidungsstücke mitgehen lassen, wurden dabei aber vom Sicherheitsdienst beobachtet, der die Polizei rief. Die Täter hatten bereits das Outlet-Gelände verlassen, konnten aber noch eingeholt werden. Das Diebesgut im Wert von rund 350 Euro wurde sichergestellt, die Jugendlichen wurden zur Wache gebracht. Ihre Personalien wurden aufgenommen, danach wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die gleichen Täter bereits am Tag zuvor im gleichen Geschäft Waren gestohlen hatten. Entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet, so die Polizei.