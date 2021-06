Schüler des Jahreskurses der Jugendkunstschule Zweibrücken haben Bilder zum Thema Corona-Pandemie gemalt. Sie sind im Zweibrücker Impfzentrum am ehemaligen City Outlet zu sehen.

Valentin Brocke, Fernanda Lanche und Luisa Lange – sie sind zwölf bis 17 Jahre alt – haben unter Leitung Ihrer Dozentin Marina Beyer in diesem Corona-Projekt gemalt und gezeichnet. Ihre rationalen und emotionalen Eindrücke angesichts der Pandemie sollten sie zu Papier bringen. Die Kunstwerke zeigen deutlich, was sie in Zeiten der Pandemie bedrückt und worauf sie sich wieder freuen. Die rund 30 Bilder sind bis zur Schließung des Impfzentrums zu besichtigen – sowohl im Erdgeschoss als auch in der ersten Etage.

Der Jahreskurs Bildende Kunst in der Jugendkunstschule findet auch während der Ferien statt. Die Kinder lernen die Techniken Zeichnung, Malerei, plastisches Gestalten, einfache Drucktechniken, Buchgestaltung, Wandgestaltung, Performance, Bühnenprojekt, Modellbau – manchmal auch projektbezogen wie bei den Corona-Arbeiten. Außerdem werden Künstler vorgestellt und Ausstellungen besucht. Man kann jederzeit in den Kurs einstiegen, der freitags von 15 bis 17 Uhr in zwei Gruppen stattfindet (sechs bis zehn Jahre, ab elf Jahre). Die Künstler Eugen Waßmann, Marina Beyer und Ramona Hewer-Wachs unterrichten. Infos: Telefon 06332/923917 und 06337/316.