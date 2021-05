Schüler der Zweibrücker Jugendkunstschule (Jukuschu) sind in der Ausstellung im Foyer des Mainzer Abgeordnetenhauses in der das Ausstellungsprojekt „Wo drückt der Schuh?“ vertreten. In Form von kreativ gestalteten Schuhen werden die Anliegen junger Menschen an die Politik herangetragen. Das im Oktober von der Jukuschu Altenkirchen begonnene Projekt haben sich die Jukuschus Mainz, Bad Kreuznach, Kaisersesch, Koblenz und Zweibrücken beteiligt. Bei den Landespolitikern stießen die entstandenen Objekte und Malereien auf so große Begeisterung, dass sie die Arbeiten nun alle nach Mainz geholt haben „Die Ausstellung zeigt, dass das Engagement bereits in jungen Jahren beginnen und damit auch etwas erreicht werden kann“, betonte Landtagspräsident Hendrik Hering. Die Ausstellung ist online zu sehen unter landtag.rlp.de.