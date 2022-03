Der Einzugsbereich der Jugendkunstschule, die der Kunstverein Zweibrücken betreibt, ist Zweibrücken, der Kreis Südwestpfalz, Homburg und der Saarpfalz-Kreis. „Wir decken hier im Grunde alles ab. Die nächste Jugendkunstschule ist in Pirmasens“, sagt Jochen Schael. Der kaufmännische Leiter der Jugendkunstschule erwähnt stolz die Auszeichnung, die die Schule 2018 bekommen hat: sie wurde nämlich zur Jugendkunstschule Rheinland-Pfalz gekürt.

Da muss die Qualität stimmen. Iris Seyler, neue Vorsitzende der Jugendkunstschule, liebt die Drucktechnik. „Es ist eine Herzenssache von mir, diese Technik weiterzugeben“, schwärmt sie. Sie leitet den experimentellen Druckkurs. Dazu werden Sachen, die man nicht mehr braucht, zum Drucken zweckentfremdet. Das können leere Tablettenfilme, Plastiknetze von Zwiebeln oder Kartoffeln, oder ausgediente Metallsiebe sein. Gedruckt wird auf der Tiefdruckpresse: 4. und 11. Mai, 15-18 Uhr, für jedes Alter (28 Euro).

Auch im Druckmuseum in der Luitpoldstraße 28-30 findet ein Kurs statt: Dort druckt Seyler mit verschiedenen Typen Blei-, Plakat- oder Holzschriften. Besonders die alte Druckkunst mit Bleilettern ist in der computerdominierten Zeit faszinierend, meint Seyler: 1. und 8. Juni, 15-18 Uhr (32 Euro).

Am 15. Juni von 15 bis 17 Uhr können Kinder ab sechs Jahren mit Stoffresten ein Motiv gestalten. (zwölf Euro). Am 15 und 16. Juli soll das Aquarell als Inspiration dienen: Es wird entweder zuerst gezeichnet, oder gemalt oder umgekehrt (24 Euro).

Darüber hinaus gibt es viele Ferienkurs. „Das haben wir in diesem Umfang noch nicht gehabt“, so Schael. Vom 13. bis 22. April, 10 bis 16 Uhr, kann man filzen. Aber was ist das eigentlich? Man gießt warmes Seifenwasser auf kardierte Wolle und verarbeitet die zu Stoffen, Kleidung oder Schmuckstücken. Drei große Handtücher muss man mitbringen (28 Euro) ins Atelier der Dozentin Marina Beyer, Amerikastraße 15 (28 Euro).

Der Jahreskurs Bildende Kunst startet wieder. Er hat den Vorteil, dass sich die Kinder und Jugendlichen länger Zeit für eine künstlerische Sache nehmen und sie vertiefen können. Immer freitags von 15 bis 17 Uhr. Zeichnen und Experimentieren mit verschiedenen Farben werden im Vordergrund stehen, aber auch Drucktechniken und Kunstobjekte. (30 Euro pro Monat, man jederzeit ein- oder aussteigen). Das Besondere: Belegt man den Jahreskurs, kann man an allen anderen Kursen kostenlos teilnehmen, bei denen noch Plätze frei sind.

Die Zweibrücker Jugendkunstschule legt Wert darauf, Kinder aus sozial schwachen Milieu sowie Kinder, die integriert werden müssen, einzubeziehen. Für sie sind die Kurse kostenlos. Dafür kann man sich einfach an den Kunstverein oder das Jugendamt wenden.

Info

jukuschu-zw.de, E-Mail: jukuschu-zw@t-online.de, Telefon 06332 923917.