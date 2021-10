Wegen Corona musste die Abschlussfeier des Ausbildungsjahrgangs 2021 im Homburger Jugenddorf verschoben werden. Jetzt hat das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) seine Veranstaltung in Schwarzenbach nachgeholt. Trotz der Verschiebung kamen noch einmal 40 Absolventen – das ist rund die Hälfte des Jahrgangs – ins CJD nach Homburg zurück. 80 bis 100 Abgänger verlassen jährlich mit einer IHK-, LWK- oder HWK-zertifizierten Berufsausbildung das CJD in Richtung Arbeitsmarkt. Neue Berufe, die auf dem Fachkräftemarkt stark nachgefragt sind, wie jetzt der Fahrradmonteur oder der Kaufmann/Kauffrau für E-Commerce, wurden vom CJD ins Ausbildungsangebot aufgenommen. Der Partnerpreis ging dieses Jahr an Möbel Martin. Die Kooperation mit regionalen Unternehmen ist ein wichtiger Baustein in der Ausbildung. Die jungen Menschen erleben in den Betrieben die Arbeitspraxis real.