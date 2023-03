Hoch hinaus ging es für die 170 Starterinnen und Starter beim Jugendcup im Bexbacher Kletterzentrum. Dass ein tolles „Quali“-Ergebnis nur wenig wert sein kann, erfuhren dabei auch einige.

Beim zweiten von insgesamt sechs deutschen Jugendcups kamen im Kletterzentrum im saarländischen Bexbach insgesamt 170 Jugendliche aus ganz Deutschland zusammen, die an zwei Tagen in der Kategorie „Bouldern“, dem Klettern ohne Sicherungsseil, ihr Können zeigten.

Für den 14-jährigen Mika Scherer aus Saarbrücken, der seit sieben Jahren klettert, lief es am Samstag bei der Qualifikation optimal, konnte er doch alle seine sechs Routen beim Bouldern im ersten Versuch meistern. „Man hat beim Bouldern pro Route vier Minuten Zeit, um den Topgriff in der Höhe zu erreichen,“ erklärte Jan David, der Referent und Betreuer des saarländischen Kletterteams, die Regeln. „Doch das hat noch nicht viel zu sagen. Im Endkampf am Finaltag geht es wieder bei Null los,“ ergänzte er. „Zehn Jugendliche qualifizieren sich immer für den Endkampf.“

Mika Scherer klettert am Wochenende in Polen

Für den jungen Mika Scherer, der Mitglied im Saarlandkader sowie des Deutschland-Teams der Kletterer ist, war der Samstag ein zufriedenstellender Tag. „Heute lief es ganz gut für mich,“ befand Scherer, der eine Realschule in Saarbrücken besucht. „Für mein Hobby Klettern bin ich fünfmal in der Woche aktiv,“ berichtete der Nachwuchskletterer, der schon am kommenden Wochenende beim nächsten Wettkampf starten wird. „Da findet in Tarnov in Polen ein Speed-Klettern statt.“

Mathias Conrad, der ehemalige Kletterprofi und jetzige Leiter des Kletterzentrums in Bexbach, erklärte: „Speed-Klettern ist eine von drei Disziplinen im Klettern. Neben Bouldern und Speed-Klettern gibt es noch die Disziplin Lead, das Klettern mit Seil.“ Conrad war 20 Jahre als Profi im Klettern weltweit unterwegs. Der 33-Jährige leitet seit 2018 die Kletterhalle in Bexbach. Mit der Ausrichtung des DAV-Jugendcups in Bexbach wurde Conrad schon zum dritten Mal beauftragt, war auch mit der hohen Teilnehmerzahl von 170 sehr zufrieden.

Lena Groß: Beim Kindergeburtstag das Hobby entdeckt

Die beste Platzierung aus regionaler Sicht erzielte am Wochenende Ole Reusch (Saarbrücken) mit Platz drei (männliche Jugend A). In der Kategorie B platzierte sich Lena Groß (Saarlouis) am Ende auf Platz fünf. Qualifikationssieger Mika Scherer (Saarbrücken) wurde im Schlussklassement der Kategorie B Zehnter.

Insgesamt waren 17 Teilnehmer aus dem Saarland dabei. Bei den Mädchen erreichte die 14-jährige Lena Groß aus Saarlouis mit Platz fünf in der Endwertung den besten Rang aus saarländischer Sicht. „Zum Klettern kam ich vor vier Jahren, als ich meinen zehnten Geburtstag in einer Kletterhalle gefeiert habe,“ erklärte Groß den Einstieg in ihr Hobby. „Seit dieser Zeit habe ich mich für das Klettern begeistert, trainiere inzwischen dreimal pro Woche an mehreren Orten im Saarland,“ berichtete die Schülerin des Max-Planck-Gymnasiums in Saarlouis weiter. Mit ihrer Platzierung war sie mehr als zufrieden war.

ERGEBNISSE

Zweiter deutscher Jugendcup in Bexbach/Saar:

Jugend A (15/16 Jahre) männlich: 1. Erik Pollak (Wetzlar), 2. Johann Söhngen (Frankfurt/Main), 3. Ole Reusch (ASS Saarbrücken); Jugend A weiblich: 1. Charlotte Schiefer (Schwaben), 2. Elli Fassbender (München/Oberland), 3. Hannah Hattenbusch (Koblenz);

Jugend B + C (11 bis 14) männlich: 1. Lucas Trandafir (Regensburg), 2. Timo Ossig (Allgäu/Kempten), 3. Jonas Körner (Braunschweig), 10. Mika Scherer (ASS Saarbrücken); Jugend B + C weiblich: 1. Olivia Kistmacher (Sächsischer Bergsteigerbund), 2. Ana Stumpf (Stuttgart), 3. Alisa Strigo (München/Oberland), 5. Lena Groß (Generation Rocklands, Saarland).

Zwischenstand der Deutschen Jugendrangliste (nach zwei von insgesamt sechs Wettkämpfen):Männliche Jugend A: 1. Finn Altemöller (Rheinland-Köln), weibliche Jugend A: Frieda Bader (Dortmund), Männliche Jugend B (+ C): 1. Remo Amboom (SG Ulm), weibliche Jugend B (+ C): 1. Alma Altes (Nahegau).