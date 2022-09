Fleißige Leser wurden am Samstag bei der Lesesommer-Abschlussparty in der Aula der Jugendbücherei in der Hofenfelsstraße geehrt. Laut Jugendbücherei-Leiterin Stefanie Neuendorf haben 215 Kinder – 124 Mädchen und 91 Jungs – mindestens drei Bücher gelesen, das ist die Voraussetzung zur Lesesommer-Teilnahme. Insgesamt wurden 1997 Bücher gelesen mit zusammen 233.645 Seiten. Bemerkenswert war laut Neuendorf, dass 54 Erstklässler dabei waren, was 26 Prozent der Gesamtteilnehmerzahl ausmacht. Beim Vorlesesommer machten 78 Kinder mit, 53 Mädchen und 25 Jungs. 622 Bücher wurden vorgelesen. Mit der städtischen Beigeordneten Christina Rauch ehrte Stefanie Neuendorf die eifrigsten Leserinnen und Leser. Sieger nach Bücheranzahl wurden Smilla Perez Valence, acht Jahre (Bronze), Anton Lang , sieben Jahre (Silber) und Emma Lang, neun Jahre (Gold). Sieger nach gelesenen Seiten wurden Elisa Kretschmer, neun Jahre (5065 Seiten), Julian Brill, neun Jahre (5103 Seiten) und Carla Danner, zwölf Jahre (11.475 Seiten).