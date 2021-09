„Wie man einen Dino besiegt“ heißt das Puppenspiel, das am Montag, 27. September, 16 Uhr, in der Zweibrücker Jugendbücherei zu sehen ist. Es ist gedacht für Kinder ab vier Jahren und spielt in einem Museumslabor. Max und sein Opa Wolfgang staunen, denn da ist ein echtes Skelett. Von einem T-Rex. Der wird lebendig und ärgert den kleinen Dino namens Bronto. Doch der hat eine Idee, wie er das abstellen kann. Das Stück des Mühlheimer Figurentheaters Wodo Puppenspiel nach dem Buch „Wie man einen Dino besiegt“ (Verlag Beltz und Gelberg) dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, 50 Kinder können kommen. Am Montag, 4. Oktober, 16 Uhr, liest die Lehrerin und Kinderbuchautorin Andrea Schnepp aus Bechhofen aus ihrem Buch „Tiere und der Klimawandel“. Darin beantwortet sie Fragen in kurzen Geschichten, etwa: Warum braucht das Hermelin im Winter als Tarnung noch ein weißes Fell, wenn es kaum noch schneit? Die Lesung dauert eine Stunde, ist gedacht für Kinder ab sechs Jahren, und danach gibt es noch eine Bastelaktion. Der Eintritt ist frei, 30 Kinder können kommen. Wer zu einer der beiden Veranstaltungen will, muss sich vorher eine Einlasskarte besorgen in der Jugendbücherei Zweibrücken, Hofenfelsstraße 53, oder eine reservieren unter Telefon 06332/923940.