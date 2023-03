Mit Wegfallen der Coronamaßnahmen gab es im vergangenen Jahr auch ein Durchatmen beim Zweibrücker Jugendamt. Der Jahresbericht blickt auf ein wieder entspannteres Jahr mit Veranstaltungen und Beratungsangeboten zurück.

Der Jahresbericht des Jugendamts spricht in seinem Vorwort von „Normalität“, die im vergangenen Jahr wieder Einzug in Betreuungs- und Beratungsarbeit sowie in die Veranstaltungen gehalten hat. „Die Leistungen im Juz, in den Beratungsstellen, den Kitas und den Spiel- und Lernstuben konnten wieder im gewohnten Maße angeboten werden“, steht im Jahresbericht. Ebenso wurde die Arbeit im Verwaltungsapparat des Jugendamtes vereinfacht. „Was man hier allerdings beibehielt, ist die während der Pandemie eingeführte Terminvergabe“. Dadurch, so heißt es im Jahresbericht, erübrigen sich lange Wartezeiten. Ebenso funktioniere das Bearbeiten von Anliegen effizienter, wenn der Themenbereich beim vorherigen Telefonat schon kurz umrissen wurde.

Zu den Höhepunkten des Jahres zählt der Bericht weiter die Zweibrücker Ausbildungsmesse, die nach pandemiebedingter Zwangspause 2022 wieder starten konnte. Auch hier gab es Änderungen; etwa, dass das Programm nur noch über die Internetseite abgerufen werden konnte. Ebenso fuhren die Kinder der insgesamt sechs städtischen Spiel- und Lernstuben für einen Kurzaufenthalt nach Paris. „Das war ein unvergessliches Erlebnis“, wird bilanziert. Für dieses Jahr ist die Umgestaltung des Spielplatzes Lanzstraße, Ehrlichstraße und Steinhauser Straße sowie des Mörsbacher Spielplatzes geplant. Ebenso steht die Modernisierung der Freisportanlage auf dem kleinen Exe auf dem Programm.