Vor der Podiumsdiskussion hatten wir unsere Leser gebeten, Fragen zu Themen zu schicken, die ihnen wichtig sind. Viele fragten: Was wird für Senioren und junge Menschen getan?

Auch in Zweibrücken werden die Leute älter, sagt Marold Wosnitza (SPD). Für ihn stehe deshalb fest: „Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Senioren so lange wie möglich zuhause halten können. Da arbeiten wir momentan auch ganz stark dran.“ Um dafür zu sorgen, gebe es einige Projekte zum Betreuten Wohnen. Viele habe die Stadt gemeinsam mit der Gewobau umgesetzt oder angestoßen. Zusammen mit der Diakonie und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) sei ein Programm auf dem Weg, um die Leute weiter zu betreuen, wenn sie in ihren eigenen vier Wänden bleiben möchten.

Auf der anderen Seite gebe es gerade in der Innenstadt „eine ganze Reihe von Stolperfallen“. Das habe er vor kurzem bei der Begehung zum Fußgänger-Check festgestellt. „Da muss noch einiges passieren.“ Besonders für diejenigen, die keine langen Strecken oder gar kein Auto mehr fahren können, möchte er den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) flexibler gestalten. Dieser müsse in der Lage sein, „die Leute wohnungsnah abzuholen und dahin zu bringen, wo sie wollen“ – zu einem bezahlbaren Preis. Viel zu tun gibt es laut Wosnitza bei den Nachmittagsangeboten für Ältere. Er habe mit vielen Senioren gesprochen, für die das Kulturprogramm „toll“ sei – aber schlicht zu spät über die Bühne gehe. Das Kulturamt arbeite daran.

Eine Stimme für die Jugend

„Bei der Jugend ist es ein bisschen komplizierter“, findet der amtierende OB. Man wisse, dass die Jugendlichen gerne einen Club hätten, wo sie abends ausgehen könnten, wohin sie nicht weit fahren müssen. Dafür brauche es jedoch einen Investor, der das umsetzen möchte. Gerade sei er in Gesprächen mit einem solchen Investor, „da geht es um eine Ansiedlung am Flughafen“. Wosnitza baut zudem stark darauf, dass man mit dem im Sommer 2025 gegründeten Jugendparlament „eine Stimme der Jugendlichen bekommt, mit der wir auch Informationen bekommen“.

Christian Hofer (AfD) schließt sich in Bezug auf die älteren Zweibrücker seinem Vorredner Wosnitza an. Einen Club für die Jungen hält er derzeit für schwierig. Aber: „Wir könnten ja auch endlich mal Jugendfeste feiern in der Stadt – nicht immer nur Kinderfeste und Feste für Ältere.“ Als er von Jugendfesten spricht, murmeln ein paar Zuschauer, dass es ja bereits das Stadtfest gebe, das viele junge Zweibrücker anlockt.

Veranstaltungen für alle Generationen

Christina Rauch (CDU), die als Beigeordnete unter anderem für Schulen und Kultur zuständig ist, hat bei ihren Vorschlägen für Senioren ähnliche Ideen wie Wosnitza. Sie plädiert dafür, die Barrierefreiheit in Zweibrücken auszubauen. „Nicht nur im Innenstadtbereich, sondern auch beim Straßenausbau sollten wir daran denken, dass die Bordsteine abgesenkt werden.“ Sie möchte das Betreute Wohnen ausbauen, dafür sorgen, dass Senioren möglichst lange zuhause leben können.

Auch die „kulturelle Teilhabe an Veranstaltungen“ nicht nur für Ältere, sondern generell für alle Generationen, möchte sie vorantreiben. „Dass man sich gebraucht fühlt.“ Hier schweben ihr übergreifende Veranstaltungen mit Jugend und Älteren zusammen vor. „Zum Beispiel die Oma, die dann für einen da ist, auch wenn sie gar nicht die eigene Oma ist.“

Attraktive Freizeitanlagen

Für die jüngeren Zweibrücker möchte Rauch in Bildung und gute Ausbildung investieren und „attraktive Freizeitanlagen und -einrichtungen“ schaffen. So seien auf der Freiflächen-Sportanlage auf dem Kleinen Exe in dieser Woche die ersten Tore und Basketballkörbe aufgestellt worden. Den April peilt Rauch als Eröffnungstermin an. Dass die Jugendlichen tatsächlich mitreden können und auch gehört werden, ist für sie ebenfalls wichtig – und bezahlbaren Wohnraum, „dass man hier auch gerne seine Familie gründet und in Zweibrücken bleiben möchte“.

Atilla Eren (parteilos) pflichtete seinen Vorrednern bei und bemerkte trocken: „Es ist ja alles gesagt worden. Was soll ich da noch meinen Senf dazugeben?“