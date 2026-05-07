Die Schülerinnen und Schüler des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums (HFG) belegten am Ende in Berlin die Platz fünf (Tischtennis) und acht (Handball).

Die Tischtennis-Mädchen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums (HFG) haben am Donnerstag in Berlin die beste Platzierung ihrer „Jugend trainiert“-Karriere erreicht: Sie kamen auf den fünften Platz. Die Handball-Jungs belegten beim Bundesfinale Platz acht.

Die U18-Tischtennis-Mädchen starteten zwar mit der 3:5-Niederlage im Viertelfinale gegen das Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim (Baden-Württemberg) in den Tag. Danach drehten sie aber das Qualifikationsspiel für die Plätze fünf bis acht gegen die Hamburger Schule STS Finkenwerder nach einem 2:4 noch zum 5:4-Sieg und besiegten im Spiel um Platz fünf die Freie Schule Zinnowitz (Mecklenburg-Vorpommern) 5:2.

Die U14-Handball-Jungs des HFG verloren an Tag zwei ihre drei Spiele und wurden Achter: 16:20 gegen die hessische Elly-Heuss-Schule Wiesbaden (ein Finalist), 16:18 gegen die Friedrich-Albert-Lange-Schule Solingen (Nordrhein-Westfalen) und 20:21 gegen das Gymnasium Kronwerk Rendsburg (Schleswig-Holstein).