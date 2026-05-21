Da haben die jüngeren HFG-Mädchen den älteren HFG-Jungs mal vorgemacht, wie es geht.

Mit zwei Leichtathletik-Mannschaften war das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) beim Regionalentscheid der Leichtathleten in Edenkoben vertreten. Die U14-Mädchen des HFG qualifizierten sich dabei am Mittwoch für den Landesentscheid am 23. Juni.

Die HFG-Mädchen mit den Lehrerinnen Brigitte Weyand und Karin Heitmann sowie Ulrike Beyerlein vom LAZ Zweibrücken sammelten im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ als Erster 5219 Punkte und ließen das Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim (5140), das Frauenlob-Gymnasium Mainz (4975) und noch 15 weitere Schulen hinter sich. Für das HFG-Team waren dabei Melina Stengel, Nele Reischmann, Morgan Haddin (50 Meter), Charlotta Cicciari, Franziska Mayerhöfer, Elisa Potenza (800 Meter), Marlie Albert, Marlene Stolz, Klara Hügel (Hochsprung), Stengel, Nika Ziegler, Hügel (Weitsprung) sowie Albert, Leonie Forbes und Cicciari (Ballwurf) im Einsatz. Dazu liefen die HFG-Girls auch noch zwei Staffeln à 4x50 Meter.

Die von Lehrer Christoph Haberer betreuten U18-Jungs vom Hofenfels belegten in Edenkoben mit 7050 Punkten Platz fünf. Der Sieger, das Eduard-Spranger-Gymnasium Landau, kam auf 7541 Punkte, das Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium wurde Achter (6339). Fürs HFG traten an: Luis Thal, Hendrik Rebmann, Amin Ghersella, Ole Schöndorf, Justin Noel, Jannis Sattler, Salah Almohemied und Bastian Reischmann.