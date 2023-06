Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu seinem 100. Geburtstag hat die Zweibrücker Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde am Wochenende die Qualifikation für die deutsche Junior- und Juniorenmeisterschaft ausgetragen. Zudem gab es einen Schaulauf mit allerlei Schäferhunden.

Der Qualifikations-Wettkampf in der Disziplin IGP für die deutsche Junior- und Junioren-Meisterschaft am Samstag umfasste, so Vereinsvorsitzender Peter Gundacker, etwa die Fährtenarbeit,