Die katholische Kirchengemeinde Maria Geburt in Schwarzenacker feiert an diesem Sonntag, 12. September, ihr 60-jähriges Bestehen. Begangen wird das Jubiläum zunächst mit einem Fest- und Dankamt ab 9.30 Uhr. Die Sopranistin Eva Leonardy gestaltet den Gottesdienst mit, der von Pfarrer Andreas Jacob gehalten wird. Am Nachmittag geben ab 17 Uhr das Saxofonquartett Quasi Lontanon und der Organist Andreas Ecker ein Konzert. Der Eintritt hierzu ist frei; die Musiker nehmen Spenden dankend an. Auf das Konzert folgt ein öffentlicher Sektempfang. Zu Gottesdienst und Konzert sollte man sich bis Donnerstag, 9. September, im Homburger Pfarrbüro unter Telefon 06841/6870211 anmelden. Die moderne Kirche Mariä Geburt in Schwarzenacker, errichtet von 1960 bis 1962, ist das Zentrum der Kuratie Maria Geburt, die neben Schwarzenacker auch Schwarzenbach, Wörschweiler, Einöd und Ingweiler umfasst. Ihr Namensfest ist der Tag Mariä Geburt am 8. September. Seit Oktober 2006 steht die Kuratie Maria Geburt in einer Pfarreiengemeinschaft mit den Pfarreien St. Fronleichnam in Homburg und Mariä Himmelfahrt in Kirrberg.