Der Zweibrücker Joshua Streuber ist neuer JU-Vorsitzender. Der Kreistag wählte Streuber in seiner Sitzung am vergangenen Freitag einstimmig auf diesen Posten. Streuber tritt damit die Nachfolge vom bisherigen Vorsitzenden Tim Sprengart an, er kandidierte nach fünf Jahren nicht mehr für den Posten, übernimmt fortan zusammen mit Mira Groh die Posten der Beisitzenden. Der neue zweite Vorsitzende ist Lukas Basler, Schatzmeisterin bleibt Verena Ecker, Streuber ist der Delegierte für den Landestag und Bezirksausschuss, als Delegierter für den Landesausschuss wurde Basler einstimmig gewählt, Sprengart ist zudem Delegierter für den Bezirkstag. Alle Posten, so Sprengart, wurden einstimmig beschlossen.