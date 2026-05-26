Bei den Pfalzmeisterschaften der Masters in Edenkoben waren vier Athleten der VT Zweibrücken am Start. Dabei sprangen ein Titel und zwei Bronzemedaillen heraus.

VTZ-Läufer Josef Reich sicherte sich den Titel im 5000-Meter-Lauf der Altersklasse M75 in starken 28:18,16 Minuten. Jörg Eschmann (M55) startete im Sprint über 60 und 100 Meter. Über die kurze Distanz gewann er Bronze in 8,94 Sekunden, über 1200 Meter kam er als Vierter (14,45 sec) ins Ziel. Eine Bronzemedaille erkämpfte sich VTZ-Akteur Uwe Tittelbach (M55) im Kugelstoßen mit 7,30 Metern. Sein Diskuswurf auf 19,79 Meter reichte für Platz sechs. Marc Mailänder (M50) lief die 5000 Meter, musste aber vorzeitig abbrechen.