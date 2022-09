Bürgermeister Christian Gauf hat in seiner Eigenschaft als stellvertretender Wahlleiter der Stadt Zweibrücken Josef Dieter als Nachrücker für die CDU-Fraktion in den Oberauerbacher Ortsbeirat berufen. In dem Gremium nimmt Josef Dieter den Platz des verstorbenen Ortsbeiratsmitglieds Patrick Stephan ein.