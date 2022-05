Die Saarländische Handwerkskammer hat am Sonntag, 22. Mai, 188 Jungmeisterinnen und Jungmeistern in der Saarbrücker Kongresshalle die Meisterbriefe übergeben. Junge Menschen haben damit ihre Handwerksausbildung mit dem Meisterbrief gekrönt. Handwerkskammer-Präsident Bernd Wegner: „In vielen Gewerken fehlt es an Auszubildenden, Gesellen und Meistern. Den Meistern, die es wiederum braucht, um Jugendliche auszubilden und erfolgreiche Betriebe aufzubauen.“ Unter den besonders geehrten Jahrgangsbesten ist mit dem Maler- und Lackierermeister Jonas Ebersoldt auch ein Zweibrücker.