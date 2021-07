Die Stadt Saarbrücken hat einen Impfbus organisiert, der am Freitag, 23. Juli, sowie am Samstag, 24. Juli, jeweils von 18 bis 22 Uhr auf dem St. Johanner Markt bereitsteht. Interessierte haben dort die Möglichkeit, kurzfristig und unkompliziert eine Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson zu erhalten. Mit diesem Stoff ist nur eine einzige Impfung nötig. Einen Termin muss man vorab nicht vereinbaren. Der Impfpass wird nicht zwingend benötigt, es wird aber empfohlen, ihn mitzubringen. Impfwillige müssen ihren Ausweis vorzeigen. Laut Christian Braun, Ärztlicher Direktor des Winterbergklinikums, will man damit den wieder steigenden Infektionszahlen entgegentreten.