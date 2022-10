Das Landmaschinenwerk von John Deere hat am Mittwochabend in Anwesenheit des Vorstandsvorsitzenden John May das Logistikzentrum an der Homburger Straße in Dienst gestellt.

Mit 30 Millionen Euro ist die Investition projektbezogen die größte in der Geschichte des Standorts und sichert die Arbeitsplätze der gut 1000 direkt im Werk Beschäftigten ab. Betrieben wird das rund 22.000 Quadratmeter Lagerfläche plus 5000 Quadratmeter für Büros und Personalräume bietende Zentrum im Auftrag von John Deere vom Dienstleister Neovia. Der nun selbst 140 Mitarbeiter an der Homburger Straße beschäftigt. Neben Übernahme vom bisherigen Logistikpartner LTG gab es viele Neueinstellungen. Von der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme vergingen kaum zwei Jahre. John Deere dankte dafür auch den beteiligten Ämtern der Stadtverwaltung Zweibrücken. Nach dem Spatenstich im November blieb man mit Bau und Einrichtung knapp, aber doch gerade so im Zeitplan. Seit August wurde der Bestand von fünf Außenlagern, das mit 140 Kilometern entfernteste ist Hockenheim, nach Zweibrücken verbracht. Mit Produktionsbeginn nach der Sommerpause im Montagewerk für Mähdrescher und Feldhäcksler im September begann auch der Regelbetrieb im Neubau anzulaufen. Etwa 90 LKW-Anlieferungen am Tag, fast ausschließlich über die Wilkstraße und die Brücke über den Schwarzbach, sind umzuschlagen. 14 Rampen stehen dafür zu Verfügung. John Deere selbst schätzt den Warenbestand auf 65 Millionen Einzelteile. Herzstück ist ein von Robotern bewegtes Kleinteile-Lager, das sogenannte Mini-Load. Betrieben wird das Logistikzentrum in zwei Schichten, von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr.