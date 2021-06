Bevor die Betriebsärzte am Montag deutschlandweit in die Kampagne einsteigen, bekamen Mitarbeiter des Erntemaschinenwerks von John Deere schon am Freitag am Arbeitsplatz ihre Corona-Schutzimpfung. Freiwillige, so sie wollten. Die Nachfrage war übergroß.

Insgesamt 190 Dosen des nur einmal für die volle Wirksamkeit zu verabreichenden Impfstoffs des US-Herstellers Johnson & Johnson standen zu Verfügung. Möglich machte es eine private Initiative mit Unterstützung der Werksleitung. „Als Unternehmen, das Mähdrescher und Feldhäcksler baut, für die Ernährung mit verantwortlich, sind wir Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur und damit alle Kollegen in die Prioritätsstufe 3 eingegliedert. Die Kollegen warten wie so viele brennend auf ihren Impftermin“, sagt John Deere-Betriebsrat Marc Möller. Durch einen privaten Kontakt zum Merzalber Hausarzt Robert Metz gelang es über die kassenärztliche Zuteilung von ihm, Dosen des erst kürzlich zugelassenen Johnson-Impfstoffes zu bekommen. Mehr als 300 Mitarbeiter, knapp ein Drittel der Belegschaft des Zweibrücker Werks, meldeten spontan Bedarf an. Etwa 80 Dosen am Freitag und 110 Dosen am Samstag fanden und finden freudige Abnehmer. „Die Kollegen haben sich solidarisch gezeigt. Die überwiegend im Homeoffice Tätigen haben denen im Stahlbau oder der Montage, im Werk Unabkömmlichen, den Vortritt gelassen“, sagt Möller. Samstag ruht die Arbeit im Werk, trotzdem meldeten sich viele an. Kommenden Samstag soll es nach Möglichkeit noch einmal eine Sonderaktion geben. Hausarzt Robert Metz schloss am Freitag seine Praxis, verlagerte seine Tätigkeit mit seinem Personal in ungewohnte Umgebung. „Jeder, der geimpft ist, schützt uns alle. Ich freue mich über jeden, dem ich helfen kann“, sagt der leidenschaftlich praktizierende, aber längst im Rentenalter befindliche, promovierte Mediziner. Weil die Nachfrage so groß war, bauten die im Werkssanitätsdienst tätigen John-Deere-Mitarbeiter Ralf Möglich und Paul Schattke zusammen mit anderen in Kürze eine Impfstraße im Besucherzentrum des Werks auf, setzten den Kollegen die Spritzen. Am Montag steigt John Deere über den regulären betriebsärztlichen Dienst in die Impfkampagne ein. Wie die Zuteilung an Impfstoff dann ist, sei aber noch ungewiss. Die Belegschaft sehne sich, nach mehr als einem Jahr erschwerter Bedingungen, mit dem Impffortschritt bald hoffentlich auch mehr Normalität am Arbeitsplatz und privat zu gewinnen. „Alle hoffen, dass wir nach der Sommerschließzeit ein gutes Stück weiter sind“, sagt Marc Möller.