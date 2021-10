Im Juli fielen die alten Oltsch-Gebäude an der Homburger Straße, noch in diesem Jahr soll Neues entstehen. John Deere lädt für den 9. November zum Spatenstich ein für das gut 20.000 Quadratmeter große, zentrale Logistikzentrum beim Erntemaschinenwerk Zweibrücken. Mit knapp 30 Millionen Euro ist es die größte Einzelinvestition der vergangenen 20 Jahre. Sieben Außenlager, die Material für die Montage von Mähdreschern und Feldhäckslern zu Verfügung stellen, werden im entstehenden Zentrum zusammengeführt. Für 125 Mitarbeiter soll es Arbeitsplatz werden. 40 kommen durch die Verlagerung aus dem Hauptlager in Hockenheim. Weil durch das Lager auch Platz für die eigentliche Produktion im benachbarten Erntemaschinenwerk geschaffen wird, kommen laut John Deere auch dort einige Jobs hinzu. Direkt beschäftigt John Deere knapp 1000 Mitarbeiter an der Homburger Straße.