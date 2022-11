John Deere vermeldet am Mittwoch einen deutlich gestiegenen Umsatz im am 30. Oktober abgelaufenen Geschäftsjahr. Um 19 Prozent seien die Umsätze weltweit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, auf 52,6 Milliarden US-Dollar. Beigetragen hat auch ein Rekord-Produktionsvolumen im Erntemaschinenwerk Zweibrücken. Deutlich über 3000 Mähdrescher und Feldhäcksler verließen das Werk an der Homburger Straße. Die genaue Zahl ausgelieferter, in Zweibrücken gebauter Maschinen nennt John Deere aus Wettbewerbsgründen nicht. Der Vorstandsvorsitzende von John Deere, der am 26. Oktober bei der Einweihung des 30 Millionen Euro teuren Logistikzentrums neben dem Zweibrücker Werk anwesende US-Amerikaner John C. May, erwartet für 2023 insbesondere für Landmaschinen ein weiteres starkes Geschäftsjahr. Die Rahmenbedingungen durch eine gute Einkommenssituation bei den Landwirten und eine deshalb hohe Investitionsneigung, seien gut. In der Sparte Großmaschinen und Präzisionslandtechnik, zu der das Zweibrücker Werk gehört, erwartet John Deere ein Plus des Umsatzes von 15 bis 20 Prozent.

1000 John Deere-Mitarbeiter in Zweibrücken

Hinter dem Zweibrücker Werk liegt ein Rekordjahr, obwohl man sich den Sanktionen gegen Russland mit Beginn des Überfalls auf die Ukraine anschloss und den Export stoppte. Für 2023 sei ein etwas kleineres Bauprogramm, eine geringere Maschinenstückzahl geplant, heißt es, allerdings auf einem stabilen, hohem Niveau. Gestartet ins neue Geschäftsjahr ist John Deere mit knapp 1000 eigenen Mitarbeitern (hinzukommen etwa 150 Leiharbeiter) in Zweibrücken und 230 in Kaiserslautern. Ein Personalaufbau im Erntemaschinenwerk sei absehbar nicht geplant, heißt es vom Unternehmen. 15 neue Lehrlinge begannen im September ihre Ausbildung im Werk an der Homburger Straße.