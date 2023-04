Die Genossenschaft Rheinland-Pfalz-Saar des Johanniterordens begeht am Wochenende in Zweibrücken ihren 39. Rittertag. Die Johanniter, die aus einem Ritterorden aus der Zeit der mittelalterlichen Kreuzzüge hervorgegangen sind, treffen sich unter Leitung ihres „Regierenden Kommendators“ Wittigo von Rabenau zunächst am Samstag, 15. April, zur „Ritterversammlung“, ihrer jährlichen Zusammenkunft, im Kloster Hornbach. Dort hält Pfarrer Bernhard Bonkhoff auch den Festvortrag. Der protestantisch geprägte Ritterorden versammelt sich in Zweibrücken, weil sich der Beginn der Reformation im einstigen Herzogtum zum 500. Mal jährt. Höhepunkt wird ein öffentlicher Festgottesdienst mit Einzug der Ritterschaft in Ordenskleidung am Sonntag, 10 Uhr, in der Zweibrücker Alexanderskirche sein. Während des Gottesdienstes werden neue Ritterbrüder in den Orden aufgenommen. Dieser unterhält Einrichtungen der Kranken- und Seniorenpflege sowie die Johanniter-Unfallhilfe mit aktuell 1,2 Millionen Mitgliedern.