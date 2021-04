Nun ist endlich klar, wer den Reigen der Strandkorb Open Airs eröffnet: Der Hamburger Singer-Songwriter Johannes Oerding (39) kommt am 30. Juli auf den Flugplatz. Der Kartenverkauf startet am Montag. Nachdem Oerding im Sommer 2020 das Hamburger Publikum mit 15 restlos ausverkauften Veranstaltungen unter dem Motto „Lagerfeuer Acoustics“ begeisterte, geht er damit auf Deutschland-Tour. Natürlich wird er die Hits seines Nr. 1-Albums „Konturen“ singen, so der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble, der den Star an Land gezogen hat. Neben seinen Hits wird Oerding auch Überraschungen bieten. Die Karten (133 Euro pro Strandkorb für zwei Personen) sind ab Montag, 19. April, 10 Uhr, zu bekommen. Huble empfiehlt, schnell zuzugreifen, denn die Tickets für Oerdings Akustikkonzerte 2020 waren innerhalb von wenigen Stunden weg.