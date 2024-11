In Homburg könnte eines der drei Schaeffler-Werke komplett geschlossen werden. Das sagte Bernd Forsch der RHEINPFALZ am Dienstagmittag. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Schaeffler in Homburg erklärt, dass das Werk der Lineartechnik betroffen ist. Dort arbeiten aktuell 200 Personen.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier