Vom 22. Februar bis 3. März, gastiert mit Fischers Figurentheater eine Puppenbühne mit einem 300-Personen-Zelt in Zweibrücken. Gespielt wird „Das Neinhorn“. Theaterleiterin Joana Fischer erzählt, wie ein Puppentheater funktioniert.

Wie sind Sie zum Spiel mit den Puppen gekommen?

Das stammt aus meiner Familie, das ist schon die dritte Generation. Ich kenne es nicht anders, meine Eltern hatten das Puppentheater solange ich denken kann. Da wurde es mir sozusagen in die Wiege gelegt – und ich wollte auf jeden Fall dabei blieben. Zum Glück konnte ich meinen Mann begeistern und dann überreden, dass wir das zusammen aufziehen.

Puppentheater ist viel komplexer als man annimmt: Man muss die Puppen bedienen, sich Gedanken machen, wie die Aufführung aussieht, und wie das Bühnenbild …

Ganz genau. Es bleibt den Spielern überlassen, wie sie das auf die Bühne bringe. Natürlich haben wir ein festes Buch, an das wir uns halten müssen. Der Autor und die Autorin sagen, das und das sollte so bleiben wie im Buch. Aber so wie es im Buch steht, kann man es nicht auf die Bühne bringen, da muss man Dinge drehen. „Das Neinhorn“ ist ziemlich kurz, es ist innerhalb von zehn Minuten durchgelesen. Aber für zehn Minuten auf der Bühne zahlt keiner elf Euro. Da haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen und haben die Geschichte herausgezogen.

Diese Zeltlandschaft steht ab Donnerstag für elf Tage auf dem Zweibrücker Festplatz. Foto: Andrea Dittgen

Hatten Sie Kontakt zu Marc-Uwe Kling?

Zu Marc-Uwe Kling und der Illustratorin Astrid Henn, selbst unser Plakat musste vorher abgesegnet werden, aber der Kontakt war unkompliziert, sie sind nett. Wir haben die Lizenz für dieses Jahr, dann würden wir gerne mit „Das Neinhorn und die Schlangeweile“ weitermachen.

Warum haben Sie „Das Neinhorn“ ausgesucht?

Die Cousine meines Mannes hatte schon vor zwei Jahren gesagt: „Spielt ,Das Neinhorn’, es ist so beliebt in den Kindergärten“. Ich kannte das gar nicht. Wir haben es gelesen und dann gesagt: Versuchen wir doch mal, die Lizenz dazu zu bekommen.

Alles schön rot hier: Blick in das Bühnenzelt. Foto: Andrea Dittgen

Wie lange sind Sie schon dran am „Neinhorn“?

Die Vorbereitungszeit beträgt etwa ein Jahr. Wir sind jetzt zum ersten Mal mit dem „Neinhorn“ auf Tournee, seit 24. Dezember in Oberursel, vorher spielten wie „Das Grüffelo“. Wir können uns ja nicht nur auf ein Stück konzentrieren, wir sind nonstop unterwegs, auch im Winter. Die Puppen und Kulissen müssen gefertigt werden, wir haben einen tollen Kulissenmaler aus der Nähe von Karlsruhe. Die Puppen müssen abgenommen werden, das macht meistens der Verlag. Bei Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ war das ganz streng, wenn da die Nase nicht so ist wie im Buch, gibt’s Stress. Hier war es einfach. Wir haben uns eine Musik ausgesucht, die wurde auch abgenommen. Der Text wird eins zu eins ungesetzt, und es kommt noch etwas dazu.

Wer kommt in die Vorstellungen?

„Das Neinhorn“ ist eher für die kleineren Kinder, aber ich hatte bisher den Eindruck, dass die Erwachsenen viel mehr mitlachen.

Er spielt mit: Der Wasbär, der dauert »Was?« sagt. Foto: Andrea Dittgen

Sie haben ein Zelt mit 300 Sitzplätzen, wie kriegt man das voll? Schreiben Sie Schulen an, Kindergärten, Vereine …

Wir gehen dort persönlich vorbei! Das große Zelt haben wir wegen Corona. Wir wollten arbeiten und mussten die Zeltanlagen vergrößern, um die Abstände einzuhalten. Vorher hatten wir ein kleines Zelt mit 120 Plätzen. Wir sind bei dem großen Zelt geblieben, weil so viel Blut und Schweiß von uns dranhängt, um es finanziell stemmen zu können. Und es kommt auch gut an. Mittlerweile haben wir uns eingearbeitet, wir sind jetzt zum zweiten Mal in Saarbrücken, vorher waren wir in Trier, da sind Leute aus Wittlich gekommen, weil sie uns von da kannten. Natürlich bekommen wir nicht täglich die 300 Sitzplätze voll, aber es klappt an und an auch mal.

Als Sie das Zelt in Auftrag gaben, gingen Sie von der Größe der Bühne aus …

Ja, es ist ein italienisches Zelt, nach unseren Wünschen gefertigt. Wir planen jetzt auch eine größere Bühne, besser abgestimmt auf das große Zelt. Wir setzen uns da abends bei einem Tee zusammen und überlegen, wie größer wir größer und schöner machen, so dass es noch so kompakt ist, dass man es transportieren kann. Das Vorzelt hat sieben Meter Masthöhe, das Hauptzelt zehn Meter.

Auf der Bühne: Das Neinhorn und seine Mutter. Foto: Andrea Dittgen

Wir transportieren Sie die Zelte und den Rest?

Wir haben fünf große LKWs, Auflieger, fünf Camper und PKWs.

Nach Zweibrücken kommen Sie zum ersten Mal ...

Ja, wir haben 25 bis 30 Spielorte im Jahr, in Zweibrücken werden wir auch im Gegensatz zu hier in Saarbrücken, wo der Boden sehr hart ist, einen Boden verlegen, damit alles trocken bliebt. Er besteht aus etwa 3000 kleinen Waben. Zur Weihnachtszeit legen wir auch noch einen roten Teppich auf, dann wird es schnuckelig. Von Zweibrücken aus fahren wir weiter nach Kaiserslautern.

Sie spielen meistens nur 45 Minuten?

„Das Neinhorn“ ist 45 Minuten lang, meistens spielen wir länger, so eine Stunde mit Pause. „Das Neinhorn“ hat auch eine Pause. Anfangs war ich unsicher, wie die 45 Minuten ankommen, aber die freuen sich, dass es so kurz und kurzweilig ist. Das schaffen unsere Kleinen, sagen sie. Nach den ersten 20 Minuten ist eine Pause, zum Aufsklogehen, Rumlaufen und Popcornkaufen.

Elf Euro Eintritt ist viel Geld, wen und was müssen Sie alles bezahlen?

Man muss aber sehen, was alles dahintersteckt, allein, was wir an Heizöl zahlen, die Platzmiete, die Anschüsse, Wasser, der Stromanschluss allein kostet 600 Euro, da haben wir noch nichts verbraucht, Kling und Henn bekommen je einen Prozentsatz unserer Einnahmen. Am Ende haben wir noch ein kleines Feuerwerk.

Info

Zweibrücken, 22. Februar bis 3. März: „Das Neinhorn“, Figurentheater mit Stabpuppen für Kinder ab zwei Jahren, Zweibrücken, Festplatz, Geschwister-Scholl-Straße 1, beheizter Zeltpalast. Vorstellung: 45 Minuten mit Pause.

Termine: Donnerstag, 16.30 Uhr, Freitag, 16.30 Uhr, Samstag 14.30 Uhr, Sonntag 11 und 14 Uhr, Sonntag, 3. März, nur 11 Uhr.

Weitere Termine für Kindergärten, Schulen und Gruppen nach Vereinbarung möglich.

Kartenreservierung: Telefon 01573 1151434, Karten an der Tageskasse

.

Zur Person: Joana Fischer

Joana Fischer, 1991 geboren in Regensburg, mit 14 Jahren hat sie das erste Mal beim Handpuppenspiel „Der Räuber Hotzenplotz“ der Eltern mitgewirkt, bis sie 20 war, spielte sie bei den Eltern mit. Für Reisende gibt es in Hessen und NRW spezielle Schulen, ansonsten werden sie privat unterrichtet. 2012 lernte sie ihren Mann Michael kennen, der vorher Zirkusartist war. 2013 haben sie ihr eigenes Unternehmen gegründet. Das erste Zelt war noch sehr einfach wie ein erweitertes Bierzelt, es fasste 60 Personen, das neue ist quasi eine Zeltlandschaft für 300 Personen, mit Vorzelt, Durchgangszelt und Hauptzelt. Das Paar hat drei Kinder, das vierte ist unterwegs.