Ein Kultur-Menü bietet das bislang unter dem Namen „Capito“ bekannte Restaurant in Hornbach am Freitag, 13. Mai, an. Zum Vier-Gänge-Menü mit lokalen Produkten liest der frühere RHEINPFALZ-Fotograf Jo Steinmetz zwischen den Gängen Passagen aus seinem Buch „Verheiratet mit der Zeitung“, was er so alles in seinem Beruf als Zeitungsfotograf erlebt hat, wie man ganz schnell in ein Fettnäpfchen treten kann, warum jemand seinen Hintern zum Fenster rausstreckt und weshalb er bei einer Stripshow plötzlich im Dunkeln saß. Anmelden kann man sich unter Telefon 06338 99432820 oder per E-Mail an christian@restaurant-capito.de.

Das „Capito“ heißt außerdem ab sofort „Das Lokal“, wie Gastwirt Christian Dörr erklärt. Warum der Name geändert wurde, erklärt er so: „Seit Jahren informieren wir am Telefon oder auch vor Ort, dass es in unserem Restaurant keine Pizza gibt. Gäste sind oft überrascht, dass wir kein italienisches Restaurant sind, lasse doch der Name Capito darauf schließen.“ Einige hätten sich auch schon in der Annahme gemeldet, sie seien im gleichnamigen Zweibrücker Shop für Bürobedarf gelandet. Deshalb, und weil er auf lokale Produkte setze, laute der neue Name nun „Das Lokal“, so Dörr. Etwas kleiner als bisher sei „Capito“ aber auch noch im Namen und im Logo enthalten.