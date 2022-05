Ein Kultur-Menü bietet das Restaurant „Capito“ in Hornbach am Freitag, 13. Mai, an. Zum Vier-Gänge-Menü liest der langjährige RHEINPFALZ-Fotograf Jo Steinmetz zwischen den Gängen Passagen aus seinem Buch „Verheiratet mit der Zeitung“. Gäste erfahren, was er so alles in seinem Beruf als Zeitungsfotograf erlebt hat, wie man ganz schnell in ein Fettnäpfchen treten kann, warum jemand seinen Hintern zum Fenster rausstreckt und weshalb er bei einer Stripshow plötzlich im Dunkeln saß. Anmelden kann man sich unter Telefon 06338 99432820 oder per E-Mail an christian@restaurant-capito.de.

Das „Capito“ heißt außerdem ab sofort „Capito – Das Lokal“ statt wie bisher „Capito – Bistro Restaurant“, wie Gastwirt Christian Dörr informiert. Die Namensänderung erklärt er damit, dass er im neuen Konzept verstärkt auf lokale Produkte setze und eine Örtlichkeit (englisch: Location) für Feiern und Veranstaltungen anbiete.