Erstmals in ihrer langen Turnkarriere wurde Jill Grunder von der VT Zweibrücken im Einzel Rheinland-Pfalz-Meisterin. Die Turnerin des Jahrgangs 1999 gewann den Titel am Samstag bei den Landesmeisterschaften in Koblenz im Kür-Vierkampf.

Sie hatte schon viele Podestplätze, 2009 hatte Jill Grunder erstmals an Landesmeisterschaften teilgenommen. Sie hatte sich erst kürzlich entschieden, überhaupt noch mal im Einzel anzutreten, da sie auf der Zielgeraden des Lehramtsstudiums ist. Die VTZ-Turnerin wollte aber für sich einen schönen Abschluss der Karriere.

Das gelang jetzt mit dem Sieg im Wettkampf 205, Kür modifiziert, der Altersklasse der 16- bis 29-Jährigen – ein Jahr nach einem komplizierten Bruch im Sprunggelenk. Mit starken Übungen an den vier Geräten (am Stufenbarren, 12,79 Punkte, und Balken, 13,10,) gewann sie mit knapp einem Punkt Vorsprung (51,30) deutlich.

Mehrkämpferin Johanna Becker von der VT Zweibrücken startete in Bergisch-Gladbach in ihrer Wahlheimat Nordrhein-Westfalen bei der Qualifikation für die Mehrkampf-DM im Jahn-Neunkampf 30+ (16. September in Gelnhausen). Trotz wenig Vorbereitung schaffte sie mit ihrer Routine und Vielseitigkeit sowie ihren Stärken beim Schwimmen und Tauchen erneut über 100 Punkte – als einzige der Teilnehmerinnen. Die Qualifikationspunktzahl von 86 Punkten hatte sie damit deutlich übertroffen.