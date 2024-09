Das Zweebrigger Luiche, die bronzene Erinnerung an ein Zweibrücker Original früherer Zeiten, bekundet am Freitag seine Solidarität mit den streikenden Tadano-Mitarbeitern. Während sich die Belegschaft, die seit Donnerstagmorgen im Ausstand ist, in der Alexanderskirche zu einer Kundgebung versammelte, präsentierte sich die Bronzestatue vor den Kirchentüren in kämpferischer Manier mit Accessoires der IG Metall.