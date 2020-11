Vor anderthalb Jahren haben die Zweibrücker einen neuen Stadtrat gewählt. Es gibt keine Koalition, regiert wird mit wechselnden Mehrheiten. In der Hälfte dieser Zeit hat der Rat unter Corona-Bedingungen gearbeitet.Das heißt derzeit: Wenn der Rat tagt, dann nur in halber Besetzung. Das steht so in keinem Gesetz und in keiner Verordnung, darauf haben sich die Fraktionen in Zweibrücken aber verständigt.

Demokratisch ist das nicht, denn wer entscheidet, wer kommen darf und wer nicht? Wenn nicht gelost wird, dann mutmaßlich die Fraktionsführung. Der Wähler hat weder das eine noch das andere gewollt.

Unter Corona-Bedingungen – das heißt zurzeit auch: Nur ganz wenig Publikum verfolgt die Sitzungen. Die Zuschauer, die kommen, können die Stadtratsmitglieder nicht sehen und kaum verstehen. Theoretisch ist die Öffentlichkeit zugelassen, faktisch ist sie so gut wie ausgeschlossen. Auch das ist nicht demokratisch.

Man muss davon ausgehen, dass die eine oder andere Entscheidung der letzten Wochen anders ausgefallen wäre, wenn der Stadtrat in Vollbesetzung und unter regulären Bedingungen getagt hätte.

Damit sich das Coronavirus nicht verbreitet, wären diese außerordentlichen Umstände ausnahmsweise und zeitlich befristet hinzunehmen – wenn der Stadtrat unter diesen Bedingungen tatsächlich nur das verhandeln und entscheiden würde, was zwingend jetzt erledigt werden muss, das Notwendige im Sinn des Wortes.

Aber im Rat und in seinen Ausschüssen wird viel besprochen, was wirklich keine Eile hat – und das stundenlang. Wo man noch welches Dach wie begrünen könnte, ob es schön wäre, einen Weg vom Krankenhaus zum kleinen Exe zu haben, ob der Oberbürgermeister eine Gehaltserhöhung erhalten sollte, wo es welche Baulücken gibt und dass die Pfälzische Pensionsanstalt der Feuerwehr zwei Saugschwimmer spendiert.

Alles nett, alles gut. Aber dringend? Wichtig? Eilbedürftig? Unaufschiebbar gar? Mit Sicherheit nicht.

Darüber kann man gut und gerne im nächsten Frühjahr oder Sommer reden, wenn alles wieder seinen normalen Gang geht.

Man möchte dem Stadtvorstand und dem Stadtrat zurufen: Konzentriert euch auf das Wesentliche. Gerade jetzt.