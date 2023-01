Zweibrücken muss mit europäischen Metropolen um Arbeitskräfte konkurrieren. Darauf sind wir nicht vorbereitet.

Was haben Klimakrise und Fachkräftemangel gemeinsam? Vor beiden wird seit Jahrzehnten gewarnt, bei beiden wurden die Weichen, wenn überhaupt, viel zu spät gestellt. „Wird schon nicht so schlimm werden“ lautete die Parole, und siehe da: Jetzt ist es schlimm. An allen Ecken und Enden mangelt es an Arbeitskräften, ob Industrie- oder Handwerksbetrieb, ob Dienstleister oder Händler. Betriebe mit vollen Auftragsbüchern schließen, weil sie keine Mitarbeiter finden. Und innerhalb der nächsten zehn Jahre werden noch rund 4000 Kolleginnen und Kollegen mehr in der Stadt fehlen. Ersatz kann nur aus dem Ausland kommen, anders geht es gar nicht. Zweibrücken muss mit europäischen Metropolen um Arbeitskräfte konkurrieren – darauf sind wir nicht vorbereitet. Obwohl wir das längst sein könnten.