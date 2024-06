Bücherei, Kulturamt, Café, Arbeitsräume, Videostudio, PC-Gaming, TV-Leinwand: All das soll die künftige Zweibrücker Mediothek bieten. Die Verwirklichung rückt näher.

Dass die Mediothek tatsächlich kommen soll, hat der Zweibrücker Stadtrat am Mittwochabend mit den Stimmen sämtlicher Fraktionen außer der CDU beschlossen. Die Stadtverwaltung wird nun die mit der Landesregierung ausgehandelten Förderanträge in Mainz abgeben. Im Rat votierten die elf CDU-Vertreter mit Nein, weil sie das Vorhaben weiterhin skeptisch sehen. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hatte das Vorhaben, das das leere frühere City-Outlet am Busbahnhof neu beleben soll, als „Ort der Begegnung, des Lernens und Arbeitens für alle Altersgruppen“ gepriesen, der wieder Menschen in die Innenstadt bringe. Unter einem Dach sollen hier Stadt- und Jugendbibliothek vereinigt werden, das bislang im Behördenzentrum Max1 eingemietete Kultur- und Verkehrsamt sowie das Touristikbüro eine neue Heimat finden. Das Kellergeschoss soll als Jugendbereich mit Veranstaltungs-, Arbeits- und Veranstaltungsräumen zum Treffpunkt werden. Verknüpft ist das Ja der Stadtratsmehrheit mit der Bedingung, dass das Land Rheinland-Pfalz seine Zusage erfüllt und 90 Prozent der die Investitionssumme von knapp acht Millionen Euro bezahlt.

Im Untergeschoss findet sich der Jugendbereich mit Bücherei, »Marktplatz«, Lounge, Medien- und Filmräumen. Animation: ekz.bibliotheksservice GmbH

Die Stadt wird beauftragt, einen Gebäudetausch mit der Gewobau zu realisieren: Die Wohnungsbaugesellschaft überträgt fast die gesamte Immobilie City-Outlet an die Stadt, die der Gewobau dafür die Musikschule in der Grinsardstraße überlässt. Dieser Tausch ist nach Wosnitzas Worten Voraussetzung für die 90-prozentige Förderung durch das Mainzer Innenministerium. Für die Mediothek rechnet der Oberbürgermeister künftig mit laufenden Kosten von 104.000 Euro pro Jahr – plus alljährlich 45.000 Euro an Zinsen und Tilgungsraten für den zehnprozentigen städtischen Eigenanteil. Weil die beiden bislang getrennten Büchereien sowie das Kulturamt an einem Ort zusammengeführt werden und für die Leser ein Selbstausleihsystem geplant ist, könne die Mediothek mit dem heute schon vorhandenen Personal betrieben werden.

Warnung vor Flop wie beim City-Outlet

CDU-Sprecher Pascal Dahler begründete das Nein seiner Fraktion mit „Erinnerungen an 2007“, als das City-Outlet als „einmaliges Erfolgsprojekt“ angekündigt wurde, um wenig später zu scheitern. „Genauso will man uns jetzt den Erfolg der Mediothek als Selbstverständlichkeit verkaufen.“ Die Mediothek sei ja ganz schön – aber dieselbe Landesregierung, die Zweibrücken mit Spardiktaten an der Modernisierung seiner Schulen hindere, animiere jetzt die Stadt, viel Geld für ein „Luxusprojekt“ auszugeben. „Wir würden uns auch gerne einen teuren Riesenporsche kaufen, wenn wir ihn zu 90 Prozent bezahlt bekämen“, meinte Dahler: „Hinterher würden wir dann merken, dass uns die langfristigen Unterhaltungskosten auffressen.“

„Wer behauptet, die Stadt spare an ihren Schulen, der betreibt Demagogie“, widersprach Walter Rimbrecht (SPD). Auch er, Rimbrecht, habe damals die Erfolgsaussichten des City-Outlets bezweifelt, was ihm seinerzeit einen „Platz am Katzentisch“ der Kommunalpolitik eingebrockt habe. Jetzt sei die Situation anders: „Die Gewobau wird einen Klotz am Bein los, und indem die Stadt für ihre Ämter keine Miete im Max1 mehr bezahlen muss, sparen wir auf die Dauer viel Geld.“ SPD-Sprecher Stéphane Moulin zeigte sich überzeugt, dass „die gesamte Innenstadt profitieren“ und Zweibrücken „als Mittelzentrum für die gesamte Region gestärkt“ werde. „Natürlich ist das nicht zum Nulltarif zu haben“, mahnte Moulin: „Aber auch in Zeiten des Entschuldungsprogramms sollte man die Stadtentwicklung weiterverfolgen.“

Im Erdgeschoss werden der Empfangsbereich, das Touristikbüro und das Kultur- und Verkehrsamt angesiedelt. Animation: ekz.bibliotheksservice GmbH

Harald Benoit (AfD) würdigte das Vorhaben als „Verknüpfungspunkt im Bildungswesen zwischen Schulen, Bibliotheken und Hochschulen“, und Norbert Pohlmann (Grüne) erinnerte daran, dass das Projekt „schon so oft vorgestellt und umfassend diskutiert wurde, dass wir jetzt endlich damit anfangen sollten“.

Pläne für die Mediothek im früheren City-Outlet

Erdgeschoss (821 Quadratmeter): Empfangsbereich mit Info- und Ausleihtheke. Touristikbüro. Café, Kleinkinder- und Krabbelecke, Spiel-und Experimentierfläche für Schulkinder. Nebenraum für Kinderveranstaltungen. Im rückwärtigen Bereich Sitz des Zweibrücker Kultur- und Verkehrsamts.

Erste Etage (1025 Quadratmeter): Erwachsenenbücherei mit Romanen und Sachbüchern. Sitzgelegenheiten für Einzelpersonen und Gruppen. Lesebereich mit Wohnzimmersesseln. Büros für das Personal von Bücherei und Kulturamt.

Untergeschoss (1020 Quadratmeter): Jugendbereich mit Jugendbüchern. „Marktplatz“ mit Tischkicker, Hausaufgabenzone und buchbaren Lernräumen. Kreativ-, Mitmach- und Mediaraum, auch für Computer-Gaming. Raum mit Leinwand für Filme und TV-Sportübertragungen. Lounge-Ecke. Großer Veranstaltungsraum, auch für Musik- und Volkshochschule.