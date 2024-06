Die Uhr am Dach des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Zweibrücken ist repariert – auf beiden Seiten. Blickte man von der Fruchtmarkstraße her auf die Uhr, hatte die Zeitanzeige dort über Monate hinweg stillgestanden, eingefroren auf 9.08 Uhr. Jetzt funktioniert sie wieder richtig. Auch die Zeiger auf dem Zifferblatt auf der Rückseite, zum Alexanderplatz hin, laufen wieder korrekt: Dort haben die Stadtwerke bereits vor einigen Wochen für die fällige Umstellung auf Sommerzeit gesorgt.