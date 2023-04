Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehrfach Thema im Stadtrat, sogar bei einer Sondersitzung im Februar, aber nie in eine Auftragsvergabe gemündet, will die Verwaltung nun doch 200 mobile Luftfilteranlagen für Klassenräume und Kindergärten anschaffen. Rund 119.000 Euro soll der zum Lüften ergänzende Coronavirus-Schutz kosten. Die Vergabe ist eines der Themen der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause, am Mittwoch, 17 Uhr, in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums.

Im Juli, nach der letzten Sitzung des Stadtrats vor der Sommerpause, hatte das Umweltbundesamt eine überarbeitete Einschätzung zum Nutzen mobiler Lüftungsanlagen in Kindertagesstätten