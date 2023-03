Nach zwei Corona-Jahren kann die Zweibrücker Sportlerwahl wieder in vollem Umfang über die Bühne gehen. Die Nominierten bei den Teams.

Seit 1990 küren die RHEINPFALZ-Leser schon ihre Sportler des Jahres. Das ist eine lange Zeit, mittlerweile sind erste Gewinner nicht mehr im Beruf, sondern in Rente. Und in Sachen Nachwuchs sind viele Preisträger inzwischen selbst Eltern, manche gar Großeltern. Über 52.000-mal wurde dabei abgestimmt, auf vielen Stimmzetteln und inzwischen auch online. Nun ist es wieder so weit.

EG Westpfalz (Golf)

Zum zweiten Mal in Folge schnappten sich die Damen des Ersten Golfclubs Westpfalz (EGW) aus Rieschweiler-Mühlbach den Titel in der Zweiten Bundesliga Mitte. Die Meisterschaft tüteten die Hitscherhof-Golferinnen am letzten Spieltag der Saison mit dem Tagessieg zu Hause auf dem Platz im Schwarzbachtal ein – trotz böigen Windes. Mannschaftskapitänin Andrea Pfersdorf war schon nach den Einzeln am Morgen entspannt, da führten die EGW-Damen mit 23 Schlägen vor dem ärgsten Verfolger in der Meisterschaft, dem Golfclub Marienberg, den sie in der Gesamtwertung mit fünf Punkten distanzierten.

Die Golf-Damen der EG Westpfalz Foto: Andrea Daum

Den Aufstieg in die Erste Bundesliga verpassten die EGW-Damen Mitte August – wie im Jahr zuvor – auf der Anlage des Golfclubs München allerdings. In der bayrischen Landeshauptstadt verlor das Team gegen den 1. GC Fürth mit 4:5. Die Niederlage sah knapper aus, als sie war: Vor allem in den Vierern spielten die EGW-Frauen zu verkrampft und unter ihrem Leistungsvermögen. Aber vielleicht sind ja aller guten Dinge drei, blickte Pfersdorf am Ende voraus auf die Saison 2023.

SC Stambach (Fußball)

Bei Viva Willingen ließen die Fußballer des SC Stambach im Sommer die Saison 2021/22 ausklingen – zu Klängen von Mickie Krause, Ikke Hüftgold und Schlagersängerin Mia Julia. „Festival der guten Laune“ hieß die Partysause im Sauerland. Das passte haargenau, schließlich hatten die Stambacher Kicker die Meisterschaft in der B-Klasse West und den Aufstieg in die A-Klasse zu feiern. Nach einem verpatzten Saisoneinstieg mit der Niederlage gegen den Underdog Contwig drehte das Team der beiden Trainer Steven Hörner und Markus Bolies in der Vorrunde mächtig auf: Nach 18 Spielen hatten die Stambacher 44 Punkte auf dem Konto, einen weniger als der Erste TV Althornbach.

SC Stambach Foto: Hörner

Den Abgang von Torjäger Pascal Wallad in der Winterpause kompensierten sie dadurch, dass sie im Verbund besser verteidigten und ihr Spielsystem ein wenig umstellten. In der Fünfer-Aufstiegsrunde verloren die SCS-Fußballer dann nur noch gegen Althornbach, holten in acht Spielen weitere 18 Punkte und hatten am Ende 40 Punkte bei 53:16 Toren auf dem Konto, neun mehr als Verfolger Althornbach. In der A-Klasse überwinterte der Aufsteiger jetzt mit 16 Punkten auf Rang 13.

SV 64 Zweibrücken III (Handball)

Ihre Erfolgsgeschichte begann für die Mädchen des SV 64 Zweibrücken bereits in der D-Jugend. Wegen der Corona-Pandemie blieb den Nachwuchshandballerinnen aber der Abschluss der Jugendzeit verwehrt. Deshalb meldete der Verein die Mädchen der Jahrgänge 2002 bis 2004 in der Spielzeit 2021/22 als dritte Damenmannschaft in der Bezirksklasse Ost an. Ziele: besagter gemeinsamer Abschluss und locker erste Spielpraxis bei den Erwachsenen sammeln. Ganz so locker wurde es dann aber nicht, denn die Spielerinnen schnupperten zusätzlich nicht nur bei der ersten Damenmannschaft in der Oberliga rein, sondern entwickelten sich teils zu Stammspielerinnen.

SV 64 Zweibrücken III Foto: Bullacher

So wurde es für die dritte SV-Truppe mit Trainerin Dunja Bullacher am Ende eine Mammutsaison mit über 50 Spielen. Beispiel? Donnerstagabend Meisterschaft eintüten in der Bezirksklasse, sonntags RPS-Spiel in Friesenheim, gleich danach Saisonfinale in der Bezirksklasse. In 18 Partien kassierte die SV-Dritte nur eine Niederlage am grünen Tisch (Torverhältnis 493:298). Dass es nicht immer so läuft, merken die jungen SV-Damen gerade: Mit nur vier Punkten sind sie Tabellenletzter in der RPS-Oberliga und stark abstiegsgefährdet.

TC Althornbach (Tennis)

Da kann man schon mal die Sektkorken knallen lassen: Die Tennisdamen des TC Althornbach feierten in der Medenrunde 2022 die Meisterschaft in der Pfalzliga. Die TCA-Damen schafften nach dem Abstieg eine Spielzeit zuvor damit gleich den Wiederaufstieg in die Verbandsliga. Mit 14:0 Punkten und sieben Siegen marschierten die Althornbacherinnen souverän durch die Liga. Doch die ärgsten Kontrahenten des TC RW Kaiserslautern II und des TC RW Speyer II machten es ihnen nicht so leicht, wie es am Ende aussah. Das vorentscheidende Spiel gewannen die TCA-Damen am sechsten Spieltag mit 5:4 in Speyer.

TC Althornbach. Foto: Wille

Wie knapp es insgesamt war, beweist die Statistik: Das Team aus Speyer hatte am Ende 12:2 Punkte auf dem Konto, mit 51:12 Spielen aber ein besseres Spielverhältnis als der TCA (50:13). Althornbachs Spielführerin Julia Dieter führte den Titelgewinn auch auf den breiten Kader des Klubs zurück, häufig halfen Spielerinnen der zweiten Mannschaft aus, wenn in der Ersten jemand verletzt oder krank ausfiel. So fehlte Elena Bouquet wegen einer Schulteroperation die ganze Saison. Die beste Einzelbilanz hatte Melanie Schnöder an Position zwei: Sie gewann alle sieben Spiele.

VT Zweibrücken (Turnen)

So kann man turnerisch durchaus „in Rente“ gehen: Emma und Anne Meister beendeten ihre Turnkarriere nach rund 20 Jahren, indem sie mit den Frauen der VT Zweibrücken noch mal den Landesmeister-Titel gewannen. Im Dezember 2022 schnappten sich die jungen VTZ-Frauen in Grünstadt den Titel in der Kür modifiziert der altersoffenen Klasse mit drei Punkten Vorsprung auf die Kunstturnvereinigung Rhein-Ahr-Nette. Für die Landesmeisterschaft hatte sich das VTZ-Team von Trainerin Sonja Rayer bei mehreren Terminen in der Landesliga qualifiziert.

VT Zweibrücken. Foto: Rayer

Der Titel war insofern besonders, weil die Vorbereitung auf den Wettkampf schwierig war. „Wer kann überhaupt turnen?“ war angesichts von Corona, Kranken und Schulverpflichtungen die am häufigsten gestellte Frage. Jill Grunder hatte sich sogar den Fuß gebrochen, schaffte es aber, zum Termin fit zu werden. Gewonnen haben die sieben VTZ-Turnerinnen den Geräte-Vierkampf (Sprung, Barren, Balken und Boden) schließlich am schwersten Gerät, dem Stufenbarren. Und auch ihr sonstiges Zittergerät, den Schwebebalken, absolvierten die VTZ-Frauen prima, leisteten sich nach viel Trainingsfleiß diesmal nur einen Absteiger.

