Jahr der Orgel: Im 19. Jahrhundert hatte die Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche eine Orgel der Firma Voit mit 24 Registern, die auf 43 erweitert wurde. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt,1952 kam die neue Orgel von den Gebrüdern Späth mit 47 Registern. Sie zeigte jedoch immer mehr Mängel: 1995 wurde eine neue Orgel der Firma Rieger angeschafft. Organist Gerhard Jentschke (66) erklärt sie.

Herr Jentschke, was wissen Sie über die Geschichte der Orgel in Heilig Kreuz?

Dieses Instrument wurde von der Firma Rieger aus Vorarlberg in Österreich 1994 gebaut.