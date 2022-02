Nach gut sieben Jahren verlässt Centermanagerin Nicole Giese das Saarpark-Center Neunkirchen. In Diensten von dessen Betreibergesellschaft ECE ist die Neunkircherin nun an die Spitze des Managements eines Centers in Leverkusen gewechselt.

Zum 1. Februar hat der Stuttgarter Jens Mieke die Leitung im Saarpark-Center übernommen. Erst seit September 2021 bei ECE angestellt, war er zuletzt fünf Jahre lang als Geschäftsführer und Unternehmenssprecher bei der Möbelfirma Mömax Deutschland GmbH tätig. Zuvor war er Verkaufsleiter bei Kaufhof und Karstadt, wo er unter anderem auch das Warenhaus in Saarbrücken verantwortete. In früheren Jahren war Jens Mieke zunächst Bereichs- und dann Vertriebsleiter bei Juwelier Christ.

Wie er selbst sagt, schätzt der neue Neunkircher Centermanager die „sympathische, bodenständige Art der Saarländer“. Diese habe er im früheren Berufsleben bereits kennengelernt.