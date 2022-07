Es hätte auch so kommen können: Jens John veitstanzt mit entblößter Brust und stahlbeschlagenen Stiefeln beim Wacken-Festival über die Bühne. Als gefeierter Frontman seiner Metal-Band „Ancient Gods“, alte Götter. So aber sitzt er im Zweibrücker Rathaus, nutzt seine sonore Stimme, um als Sprecher der Stadt das Verwaltungshandeln zu erklären, Dutzende Journalisten-Anfragen am Tag zu beantworten und auch in Bild und Ton die Öffentlichkeit zu informieren. Und ist so richtig glücklich mit seiner Wahl. „Ich hätte es nicht besser treffen können“, sagt der 34-Jährige. Zumal, wo er jetzt mit Töchterchen Mira (zehn Monate) auf dem Knie und dem vierjährigen Sonnenschein Nora im Nebenstuhl im Eiscafé der Sommerredaktion der RHEINPFALZ sitzt.

Seit Juni ist der Ex-Metaler in Elternzeit, teilt sich die Zeit mit seiner Frau, einer Lehrerin. Um im Oktober mit Freude dann wieder zurück ins Rathaus zu kehren.

Von Metal zu Folk

Das Haupthaar trägt der gebürtige Nordsaarländer, seit Familiengründung in Ohmbach im Kuseler Land heimisch geworden, nicht mehr schulterlang. Dafür Vollbart. Musik macht er immer noch, live, als Sänger einer Irish-Folk-Band namens „Jess and the Mess“ – was so viel heißt wie Jessica und das Durcheinander. Bandmitglieder sind unter anderem Musik-Profis aus der Deutschen Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und dem Orchester des saarländischen Staatstheaters. „2019 haben wir uns gegründet, hatten zwei Auftritte, dann kam Corona“, berichtet John. Macht nichts, „Jess and the Mess“ interpretieren aus reiner Freude das Repertoire der Dubliners und anderer Größen des Irish Folks. „Wir machen das ein bisschen punkig “, sagt John und schmunzelt.

Man rollt mit den Augen, wenn der Sprecher der Stadtverwaltung von der Zeit mit den „Gods“ erzählt: „2014 haben wir, komplett überraschend für uns, nach Hörer-Abstimmung, den Band-Wettbewerb des Radiosenders „Metal Only“ gewonnen. Und damit für 12.000 Euro eine Plattenproduktion. Die LP – progressiver Thrash-Metal – erschien. Ein Jahr später lösten sich die „Gods“ aber auf. „Weil wir damals einvernehmlich entscheiden haben, Freunde bleiben und keine Geschäftspartner werden zu wollen“, sagt John. Das Musikalische angefangen hatte bei ihm mit fünf in einer Musikschule – und spanischer Gitarre. Auf dem Gymnasium wurde es dann rockiger, lauter, wilder. Mit E-Gitarre. Beim Auftritt mit seiner Schülerband saßen auf einmal konzentriert zuhörende, nicht abfeiernde Herren vor ihm, sprachen ihn danach einfach an: „Willst Du bei uns singen?“ Es waren die damals überregional bekannten „Ancient Gods“ aus Otzenhausen. Bald sang, schrie und schrieb John Texte der Eigenproduktionen – auch die, mit denen sie 2014 dann den Bandcontest gewannen. Bei Gigs tobten schon mal 600 Leute vor der Bühne. Und? Gedacht, jetzt startet die Weltkarriere? „Nee“, sagt Jens John, „wir haben zwar Ruhm geerntet, aber kaum Geld. Tatsächlich haben wir draufgelegt.“

Guter Ton für Brauerei

Gut, dass der Ethnologe und Kulturanthroposoph mit Abschluss an der Uni Mainz beruflich schon anders orientiert war. Nicht zuletzt der guten Stimme wegen fand er in der Nachrichtenredaktion des Senders Radio Salü zum Journalismus, arbeitete für Magazine und Agenturen – und verhalf im Nebenjob in der Radiowerbung einer bundesweit tätigen Brauerei zu einprägsamem Gehör. Sein Volontariat – die Ausbildung zum Redakteur – absolvierte John in der Pressestelle der saarländischen Staatskanzlei. Um nach Übernahme und einiger Berufserfahrung sein Glück – siehe oben – vor zwei Jahren als multifunktionaler Öffentlichkeitsarbeiter bei der Stadtverwaltung Zweibrücken zu finden. Und nicht nur professionell veranlasst, sondern aus Überzeugung, sagt Jens John: „Zweibrücken ist großartig. Das wissen nur noch nicht alle.“