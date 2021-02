Ein gutes Jahr nach dem Ausscheiden von Heinz Braun hat sich der Stadtrat für einen neuen Pressesprecher fürs Rathaus entschieden: Jens John soll die Stelle antreten. Derzeit arbeitet der 33-Jährige in der Medienstelle der Landesregierung des Saarlandes. Ursprünglich kommt John aus Sötern im Nordsaarland, er wohnt mit seiner Frau inzwischen aber in Ohmbach im Süden des Kreises Kusel. Es steht noch nicht fest, wann John seine neue Stelle antritt. Fest steht aber, dass er neben der klassischen Pressearbeit „Nachrichten aus dem Rathaus über die Social-Media-Kanäle für jüngere Zielgruppen aufbereiten und verbreiten “ soll, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza.